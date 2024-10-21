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Самедов не считает проблемой отмену стажировки Мостового в «Спартаке»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену стажировки в московском клубе для экс-футболиста красно-белых Александра Мостового.

«Понятия не имею почему отменили. Знал, что у Саши были проблемы со здоровьем, он лечился. Честно, не знаю из-за чего решили не проводить стажировку. Есть много других вариантов, Саша с кем-то договорится и пройдет там стажировку. Не думаю, что это такая большая проблема», — сказал Самедов «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

В начале октября Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках. 15 октября он сообщил о выписке из больницы.

Александр Самедов, проходящий обучение в академии РФС, учится вместе с Мостовым по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков. Ранее бывший полузащитник «Спартака» прошел стажировку в московском клубе.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Александр Самедов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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