Гаврилов: «Для игрока уровня Барко нужны классные партнеры»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру нынешнего полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«В центре показывает работу, объем есть, но КПД маленький. Понимаю так, что для такого уровня игрока нужны классные партнеры. Его же не для того брали, чтобы он в центре бегал. Его покупали, чтобы он пасовал нападающим. За всю игру с «Краснодаром» не дал ни одной голевой передачи форварду», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

25-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». Полузащитник провел за красно-белых 14 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.