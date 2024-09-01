Ташуев: «Возвращение в «Ахмат»? Там есть тренер, но в футболе все возможно»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ахмат».

Ранее СМИ сообщили, что Магомед Адиев может быть уволен из грозненского клуба.

«Возвращение в «Ахмат»? Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно все, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/23. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ.