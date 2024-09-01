Агент Риччели: «Мы больше не ведем переговоры с «Рубином»
Футбольный агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника «Фамаликана» Риччели, сообщил, что он больше не ведет переговоры о переходе в «Рубин».
«Мы больше не ведем переговоры с «Рубином». Предложения от ЦСКА и «Химок» действительно были. Однако, сейчас «Фамаликан» с «Сантосом» анализируют условия трансфера», — приводит слова агента Sport24.
Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
6
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
Новости