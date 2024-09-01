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Сегодня, 06:37

Агент Риччели: «Мы больше не ведем переговоры с «Рубином»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника «Фамаликана» Риччели, сообщил, что он больше не ведет переговоры о переходе в «Рубин».

«Мы больше не ведем переговоры с «Рубином». Предложения от ЦСКА и «Химок» действительно были. Однако, сейчас «Фамаликан» с «Сантосом» анализируют условия трансфера», — приводит слова агента Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.

Источник: Sport24
ФК Рубин (Казань)
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3
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4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
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8
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