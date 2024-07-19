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Ташуев: «Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом нет ни у кого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом нет ни у кого. Есть большая вероятность, что так будет, учитывая работу клуба. Не скажу, что «Зенит» серьезно усилился. В основном составе может играть только Глушенков, потому что Волков и Горшков — это футболисты ротации. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряженной, чем в прошлом. Топ-клубы почувствовали запах крови. «Зениту» повезло в концовке сезона 2023/24. Амбиции у остальных российских команд высокие», — цитируте «РБ Спорт» Ташуева.

Первый тур нового сезона в чемпионате России стартует 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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