Ташуев: «Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом нет ни у кого»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом нет ни у кого. Есть большая вероятность, что так будет, учитывая работу клуба. Не скажу, что «Зенит» серьезно усилился. В основном составе может играть только Глушенков, потому что Волков и Горшков — это футболисты ротации. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряженной, чем в прошлом. Топ-клубы почувствовали запах крови. «Зениту» повезло в концовке сезона 2023/24. Амбиции у остальных российских команд высокие», — цитируте «РБ Спорт» Ташуева.

Первый тур нового сезона в чемпионате России стартует 20 июля.