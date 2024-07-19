Синьков: «Заболотный входил в сферу интересов «Спартака»
Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что «Спартак» действительно интересовался 34-летним вратарем «Сочи» Николаем Заболотным.
«Насколько я знаю, «Спартак» действительно мониторил рынок, потому что новый главный тренер поставил руководству задачу найти третьего опытного вратаря. В списке было много фамилий, в частности, Заболотный входил в сферу интересов. Но как я понимаю, свой выбор они сделали не в пользу Николая, и скоро все озвучат», — цитирует «РБ Спорт» Синькова.
В сезоне-2023/24 Николай Заболотный сыграл 21 матч в составе «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»
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