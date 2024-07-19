Агент Роналдо: «Ничего не слышал про долги в «Ростове»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего Роналдо, прокомментировал информацию про долги в «Ростове».

«Ничего не слышал про долги в «Ростове», по крайней мере, пока», — цитирует «РБ Спорт» Гранху.

Ранее спортивный юрист Антон Смирнов в своих социальных сетях сообщил о долгах «Ростова» перед футболистами за май и июнь