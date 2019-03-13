Сергей Семак: "Зенит" держит в уме матч со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" подчеркнул, что думает о воскресной встрече со "Спартаком", передает из Вильярреала спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- В воскресенье "Спартак". Как этот факт повлияет на выбор состава завтра? Учитывая еще и то, что результат первого матча оставил "Зениту" немного шансов на проход.

- Шансы есть. Мы должны иметь в виду следующий матч и понимать, кто лучше готов. В четверг выйдут те, кто успел восстановиться после последнего матча - те, кто будет лучше готов. Мы держим в уме матч со "Спартаком", но те кто выйдут, получат шанс проявить себя.

- Что за травма у Маркизио? И как долго ждать его возвращения в состав?

- В конце недели у него обследование. Ждем его в общей группе после паузы на международные матчи и надеемся, что сроки восстановления останутся теми, какие ставили врачи. Характер травмы - рецидив, воспаление мы ждем после паузы.

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