Сергей Семак: «Побеждать всегда приятно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1).

— Очень сложный матч. Пропустили, пришлось отыгрываться, — цитирует Семака «Матч Премьер». — Рад, что добились волевой победы. Неплохой матч получился. «Ростов» играл активно, прессинговал. И мы хотели выиграть, очень рад за свою команду.

Игра была цельная. Побеждать всегда приятно. Поздравляю команду и ребят с победой.