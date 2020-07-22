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Сергей Семак: «Побеждать всегда приятно»

21:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1).

— Очень сложный матч. Пропустили, пришлось отыгрываться, — цитирует Семака «Матч Премьер». — Рад, что добились волевой победы. Неплохой матч получился. «Ростов» играл активно, прессинговал. И мы хотели выиграть, очень рад за свою команду.

Игра была цельная. Побеждать всегда приятно. Поздравляю команду и ребят с победой.

Ростов — Зенит

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