Сергей Семак: «Побеждать всегда приятно»
21:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1).
— Очень сложный матч. Пропустили, пришлось отыгрываться, — цитирует Семака «Матч Премьер». — Рад, что добились волевой победы. Неплохой матч получился. «Ростов» играл активно, прессинговал. И мы хотели выиграть, очень рад за свою команду.
Игра была цельная. Побеждать всегда приятно. Поздравляю команду и ребят с победой.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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