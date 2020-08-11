Сергей Семак: «Легких матчей для «Зенита» не было и не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ротора».

— Сегодня у «Ротора» только один новый игрок, остальные играли, против ЦСКА провели контрольный матч. Команда провела полноценный сбор, готова играть и постарается сделать все для победы. Футбол вернулся, ажиотаж сумасшедший. Нужно быть готовым, потому что легких матчей не было и не будет.