Сергей Семак: «Хочу, чтобы Кокорин играл в «Зените». Он один из лучших в РПЛ»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Сочи» Александра Кокорина.
29-летний Кокорин выступает за сочинцев на правах аренды в текущем сезоне.
— Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. То, что Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей. Насколько они смогут прийти к общему знаменателю и получится договориться, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с Детским хосписом.
В сезоне-2019/20 Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Семак ждёт Кокорина в «Зените» pic.twitter.com/gZGDNQEfdh— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 22, 2020