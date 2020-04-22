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Сергей Семак: «Хочу, чтобы Кокорин играл в «Зените». Он один из лучших в РПЛ»

17:24
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Сочи» Александра Кокорина.

29-летний Кокорин выступает за сочинцев на правах аренды в текущем сезоне.

— Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он играл в «Зените». Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Как ситуация дальше будет обстоять? Пока я не могу ответить на этот вопрос. То, что Саша хочет играть в нашей команде, и я, как тренер, говорил и говорю, что это прекрасный футболист. Один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством клуба и Сашей. Насколько они смогут прийти к общему знаменателю и получится договориться, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с Детским хосписом.

В сезоне-2019/20 Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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