Пиняев: «Ничья не закономерна. Могли забить в первом тайме»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал ничью в матче 12-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0).

«Был перевес у нас, был перевес у них. Так и должно быть, это нормально. В первом тайме я старался обострять, какие-то моменты получались. Думаю, ничья не закономерна. Мы могли забить в первом тайме. Во втором тайме было пару неплохих моментов. Высокая конкуренция в атаке? Это выбор главного тренера. Хорошо, когда есть выбор», — сказал Пиняев.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».