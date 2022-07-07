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Сегодня, 21:53

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Сочи» в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов (справа) празднует гол в ворота «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА победил «Сочи» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» — 2:1.

У армейцев на 4-й минуте счет открыл Игорь Дивеев, а Федор Чалов на 6-й минуте увеличил преимущество красно-синих.

Единственный гол сочинцев на 60-й минуте забил Артем Макарчук.

Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер». В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА дома сыграет с «Уралом» (16 июля, 15.00 мск), а «Сочи» — на выезде с «Торпедо» (17 июля, 15.00 мск).

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
1:2
ЦСКА
Голы
Дивеев, 4 (0:1), Чалов, 7 (0:2), Макарчук, 60 (1:2)
Сочи
Адамов Терехов Юрганов Заика Миладинович Юсупов (Шипунов, 46) Нобоа (Мелкадзе, 46) Макарчук Ангбан Ушатов Сарвели
ЦСКА
Тороп Гайич Дивеев Лукин Мухин (Ермаков, 46) Карраскаль (Яковлев, 74) Обляков Зайнутдинов Кучаев (Тарба, 90) Медина Чалов (Заболотный, 61)
Предупреждения
Заика 23’, Ангбан 30’, Юрганов 65’, Мелкадзе 79’  - 

Федор Чалов
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РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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 - : -
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