Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Сочи» в товарищеском матче
ЦСКА победил «Сочи» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» — 2:1.
У армейцев на 4-й минуте счет открыл Игорь Дивеев, а Федор Чалов на 6-й минуте увеличил преимущество красно-синих.
Единственный гол сочинцев на 60-й минуте забил Артем Макарчук.
Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер». В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА дома сыграет с «Уралом» (16 июля, 15.00 мск), а «Сочи» — на выезде с «Торпедо» (17 июля, 15.00 мск).
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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6
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|0
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|0
|0
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7
|Ахмат
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10
|Спартак
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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