Сергей Гуренко: «Семин точно будет востребован»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко уверен, что Юрий Семин найдет себе новый клуб. 31 мая у него закончился контракт с красно-зелеными.

— Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован, — цитируют «Известия» Гуренко. — Он горит работой, и это самое главное. Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Семин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера.