Форвард ЦСКА из Софии Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ

Нападающий софийского ЦСКА Назон Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ, рассказали в представляющем игрока агентстве.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Ахмат».

Назон выступает за болгарский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.

На счету 29-летнего форварда 28 голов в 53 матчах за сборную Гаити.