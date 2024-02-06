Форвард ЦСКА из Софии Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ
Нападающий софийского ЦСКА Назон Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ, рассказали в представляющем игрока агентстве.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Ахмат».
Назон выступает за болгарский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.
На счету 29-летнего форварда 28 голов в 53 матчах за сборную Гаити.
Источник: РБ Спорт
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