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Форвард ЦСКА из Софии Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ

Руслан Минаев
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Нападающий софийского ЦСКА Назон Дюкенс не перейдет в клуб РПЛ, рассказали в представляющем игрока агентстве.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Ахмат».

Назон выступает за болгарский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.

На счету 29-летнего форварда 28 голов в 53 матчах за сборную Гаити.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (София)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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