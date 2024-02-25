Сенников оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игроках команды, которые покинули московский клуб.

«Локомотив» покинули Марадишвили, Рыбчинский, Куликов, Кузьмичев, Пабло и Конти. Из ушедших ребят о ком жалеете? — Нет. У ребят были шансы себя проявить. Например, Рыбчинский уже второй раз возвращался в команду. Куликов тоже уже давно выходил на замену, но так и не стал основным футболистом. Кузьмичеву дали несколько шансов, но для «Локомотива» это слабый центральный защитник. Ему нужно где-то играть. Правильно клуб отпустил этих ребят. Им надо играть и развиваться, а здесь они точно сидели бы в запасе», — цитирует Сенникова «Евро.Футбол.Ру».

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал контракты с 27-летним защитником Жерзино Ньямси, 23-летним форвардом Саидом Хамуличем и 19-летним полузащитником Никитой Салтыковым. Последний присоединиться к команде летом 2024 года.