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Сегодня, 16:02

Сенников оценил работу «Локомотива» на трансферном рынке

Виктория Кравченко
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Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игроках команды, которые покинули московский клуб.

«Локомотив» покинули Марадишвили, Рыбчинский, Куликов, Кузьмичев, Пабло и Конти. Из ушедших ребят о ком жалеете? — Нет. У ребят были шансы себя проявить. Например, Рыбчинский уже второй раз возвращался в команду. Куликов тоже уже давно выходил на замену, но так и не стал основным футболистом. Кузьмичеву дали несколько шансов, но для «Локомотива» это слабый центральный защитник. Ему нужно где-то играть. Правильно клуб отпустил этих ребят. Им надо играть и развиваться, а здесь они точно сидели бы в запасе», — цитирует Сенникова «Евро.Футбол.Ру».

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал контракты с 27-летним защитником Жерзино Ньямси, 23-летним форвардом Саидом Хамуличем и 19-летним полузащитником Никитой Салтыковым. Последний присоединиться к команде летом 2024 года.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидера, «Краснодара», составляет 7 баллов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005579293_sennikov_schitayu_chto_nyamsi_stanet_liderom_oboronyi_lokomotiva
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
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В «Локомотиве» удовлетворены работой на трансферном рынке

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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