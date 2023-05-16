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Малафеев объяснил, как отразил пенальти от Рибери в матче с «Баварией» в Кубке УЕФА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как отразил пенальти от Франка Рибери в первом матче полуфинала Кубка УЕФА-2007/08 против «Баварии» (1:1).

«В «Зените» перед каждой игрой тренер вратарей предоставлял полную выкладку по исполняющим одиннадцатиметровые в составе соперника. Я знал, что француз в большинстве случаев до последнего смотрит на вратаря. Понимал, что заваливаться нельзя, нужно стоять и реагировать. Но, видимо, никто из ребят не мог предположить, что у Рибери выйдет настолько корявый выстрел. Далеко отразить мяч не удалось, и Франк спокойно добил его в сетку. Конечно, было обидно. Думаю, партнеры сами не ожидали, что перехитрю такого футболиста», — приводит RT слова Малафеева.

В ответной встрече команда из Санкт-Петербурга разгромила мюнхенцев (4:0), а в финале Кубка УЕФА победила «Рейнджерс» (2:0).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148859-malafeev-penalti-riberi-bavariya
Вячеслав Малафеев
Франк Рибери
Футбол
ФК Бавария
ФК Зенит
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