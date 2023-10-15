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Сегодня, 23:20

Булыкин оценил первую треть РПЛ сезона-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил первую треть РПЛ сезона-2023/24.

«Ивич — лучший тренер первой трети РПЛ? Да, можно выделить Ивича. Отмечу наставника «Крыльев» Игоря Осинькина. Явно не Гильермо Абаскаля. Можно выделить главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Он хорошо работает с российскими футболистами. В других клубах несколько россиян, а в «Локо» все россияне. Так же, как и в «Крыльях». Выделю этих специалистов. Сможет ли «Краснодар» удержаться на первой строчке в РПЛ? «Краснодар» до зимней паузы вряд ли будет на первом месте в РПЛ. Все уже будут рядом, и быки могут не удержаться. А после зимней паузы «Краснодар» точно не останется на первом месте», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре. В число претендентов вошли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за 4 матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за 4 матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за 4 матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за 4 матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за 4 матча).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-luchshiy-trener-pervoy-treti-sezona-v-rpl-yavno-ne-abaskal
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
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Семшов назвал Файзуллаева хорошим усилением для ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Федор Чалов

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Виктор Александров

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