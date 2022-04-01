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Сегодня, 13:10

Баринов рассказал о травме, полученной в сборной

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о своем состоянии после сборов национальной команды.

— Ты хромал после матча сборной с молодежкой. Что с ногой?

— Сразу после игры сделал МРТ. Ничего критичного — растяжение связок. Не так серьезно, как все могло бы быть.

— Когда сможешь вернуться?

— Пока непонятно. Думаю, что скоро.

— Ты съездил в сборную, у которой сейчас вообще нет никаких задач, и получил травму. Насколько целесообразно проводить такие сборы?

— Это случайная ситуация. Хорошо, что ничего не порвал. Думаю, через три-четыре дня смогу спокойно тренироваться и играть.

Считаю, что такие сборы все равно нужны. Собраться, немного переключиться после клуба. Да, сейчас нет официальных игр, но нельзя забывать требования. Полезно и для адаптации тех ребят, которые раньше не вызывались в команду.

Полностью интервью с Бариновым можно прочитать здесь.

Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
0
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