Марцел Личка продолжит работу в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не планирует переходить в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 45-летний футболист продолжит работу с «Оренбургом», несмотря на поступившее от «Краснодара» предложение возглавить кубанский клуб.

14 ноября стало известно, что «Краснодар» в ближайшее время уволит главного тренера команды Александра Сторожука. Отмечалось, что руководство клуба недовольно игрой и результатами команды.

Напомним, что «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков), «Оренбург» — седьмое, имея в активе такое же количество очков.