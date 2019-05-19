Семин отметил важность игры с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против "Урала".

– Турнирная задача очень сложна, она еще не завершена и зависит от сегодняшнего матча. Концовка и скажет, как мы готовы. Настроение в команде отличное. Финал Кубка с "Уралом"? Ничего не сказывается, главный матч – сегодняшний. "Урал" – хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол, оказывает давление на соперника, приводит это в преимущество. На протяжении всей игры у них процент владения мячом высокий, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Локомотив" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 34 баллами располагается на 11-й строчке.

"Урал" – "Локомотив": 29-й тур, РПЛ, онлайн-трансляция, начало – в 11.30 (мск).

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