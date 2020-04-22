Семак вспомнил самые сложные матчи в своей карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал «Барселону» самым сложным соперником в своей карьере профессионального футболиста.

— Сложнее всего было играть против «Барселоны», когда я играл за «Рубин». Там были Месси, Хави, Иньеста... Это было архисложно. Тем не менее, сыграли достаточно успешно — один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно. Статистика для «Рубина» получилась достаточно неплохой в противостоянии с «Барселоной», — сказал Семак в прямом эфире Instagram с Детским хосписом.

Семак выступал за «Рубин» с 2008 по 2010 год. В сезоне-2009/10 казанцы сыграли вничью с каталонцами (1:1) и одержали победу над «Барселоной» (2:1) на стадионе «Камп Ноу».