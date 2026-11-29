Семак одержал 10-ю победу над ЦСКА в качестве тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в десятый раз обыграл ЦСКА в чемпионате России в качестве тренера. Петербургская команда победила армейцев со счетом 4:1 в матче 16-го тура РПЛ.

Для Семака, который больше 10 лет играл за ЦСКА, эта победа стала десятой в 22 матчах против армейцев в РПЛ. Еще шесть встреч завершились вничью, в шести играх команды специалиста потерпели поражения. Разница мячей составляет 30:20, процент побед — 45,45.

По числу побед над ЦСКА в чемпионате России Семак занимает четвертое место среди тренеров. Больше армейцев обыгрывали Юрий Семин — 20 раз в 42 матчах, а также Олег Романцев — 11 побед в 22 встречах и Курбан Бердыев — 11 в 31 игре.

Следом за Семаком располагаются Александр Аверьянов с восемью победами, а также Валерий Газзаев и Валерий Карпин — по семь. Виктор Прокопенко и Олег Долматов по шесть раз обыгрывали ЦСКА в чемпионате России.

Все тренеры, которые больше пяти раз обыгрывали ЦСКА в чемпионате России

Тренер И В Н П М % побед Юрий Семин 42 20 7 15 45-48 47,62 Олег Романцев 22 11 6 5 35-21 50,00 Курбан Бердыев 31 11 6 14 30-39 35,48 Сергей Семак 22 10 6 6 30-20 45,45 Александр Аверьянов 20 8 5 7 22-30 40,00 Валерий Газзаев 18 7 2 9 19-28 38,89 Валерий Карпин 26 7 6 13 32-45 26,92 Виктор Прокопенко 14 6 4 4 21-19 42,86 Олег Долматов 15 6 2 7 15-26 40,00

«Зенит» после победы над ЦСКА набрал 34 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.