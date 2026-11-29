Семак одержал 10-ю победу над ЦСКА в качестве тренера
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в десятый раз обыграл ЦСКА в чемпионате России в качестве тренера. Петербургская команда победила армейцев со счетом 4:1 в матче 16-го тура РПЛ.
Для Семака, который больше 10 лет играл за ЦСКА, эта победа стала десятой в 22 матчах против армейцев в РПЛ. Еще шесть встреч завершились вничью, в шести играх команды специалиста потерпели поражения. Разница мячей составляет 30:20, процент побед — 45,45.
По числу побед над ЦСКА в чемпионате России Семак занимает четвертое место среди тренеров. Больше армейцев обыгрывали Юрий Семин — 20 раз в 42 матчах, а также Олег Романцев — 11 побед в 22 встречах и Курбан Бердыев — 11 в 31 игре.
Следом за Семаком располагаются Александр Аверьянов с восемью победами, а также Валерий Газзаев и Валерий Карпин — по семь. Виктор Прокопенко и Олег Долматов по шесть раз обыгрывали ЦСКА в чемпионате России.
Все тренеры, которые больше пяти раз обыгрывали ЦСКА в чемпионате России
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
% побед
|
Юрий Семин
|
42
|
20
|
7
|
15
|
45-48
|
47,62
|
Олег Романцев
|
22
|
11
|
6
|
5
|
35-21
|
50,00
|
Курбан Бердыев
|
31
|
11
|
6
|
14
|
30-39
|
35,48
|
Сергей Семак
|
22
|
10
|
6
|
6
|
30-20
|
45,45
|
Александр Аверьянов
|
20
|
8
|
5
|
7
|
22-30
|
40,00
|
Валерий Газзаев
|
18
|
7
|
2
|
9
|
19-28
|
38,89
|
Валерий Карпин
|
26
|
7
|
6
|
13
|
32-45
|
26,92
|
Виктор Прокопенко
|
14
|
6
|
4
|
4
|
21-19
|
42,86
|
Олег Долматов
|
15
|
6
|
2
|
7
|
15-26
|
40,00
«Зенит» после победы над ЦСКА набрал 34 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4