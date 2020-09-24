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Семак рассказал, сможет ли Ракицкий принять участие в матче с «Уфой»

14:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал о восстановлении травмированных игроков перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Сыграет ли Ракицкий? Да, готовится, никаких проблем на сегодняшний день нет. Есть еще две тренировки, надеюсь, никто не получит повреждений. Состояние Дриусси и Лунева? По плану — и у Андрея, и у Себастьяна. Пока никаких негативных новостей нет, поэтому ждем момента, когда ребята смогут присоединиться и начать заниматься полноценно в общей группе», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Уфа» в субботу, 26 сентября. Начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-09-24-sergey-semak-postaraemsya-svoey-igroy-pozdravit-bolelshchikov-s-yubileem.htm

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