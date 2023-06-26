Нападающий «Химок» Долгов близок к переходу в «Факел»

Нападающий «Химок» Александр Долгов может продолжить карьеру в «Факеле», сообщает Legalbet.

По данным источника, воронежский клуб близок к тому, чтобы подписать 24-летнего россиянина.

Долгов выступает за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.