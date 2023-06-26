Нападающий «Химок» Долгов близок к переходу в «Факел»
Нападающий «Химок» Александр Долгов может продолжить карьеру в «Факеле», сообщает Legalbet.
По данным источника, воронежский клуб близок к тому, чтобы подписать 24-летнего россиянина.
Долгов выступает за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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