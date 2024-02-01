Гаврилова перевели в общую палату после операции

Василий Гаврилов, сын бывшего футболиста сборной СССР Юрия Гаврилова, рассказал, что его отца перевели в общую больничную палату.

«Юрия Васильевича перевели в общую палату. Пока он отходит от наркоза», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Он выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы.