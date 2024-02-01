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1 февраля, 19:37

Гаврилова перевели в общую палату после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Василий Гаврилов, сын бывшего футболиста сборной СССР Юрия Гаврилова, рассказал, что его отца перевели в общую больничную палату.

«Юрия Васильевича перевели в общую палату. Пока он отходит от наркоза», — цитирует Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Он выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
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4
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5
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6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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