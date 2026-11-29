Орлов: «Соболев сказал Глушенкову: «Давай забьем 40 голов на двоих!»»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о договоренности между нападающим «Зенита» Александром Соболевым и полузащитником Максимом Глушенковым.

«А вы знаете, что однажды Соболев сказал Глушенкову? «Давай забьем 40 голов на двоих!» Хотят превзойти достижение Азмуна и Дзюбы, которые в чемпионате России-2020/21 на двоих забили 39 мячей — 19 и 20 соответственно. А у нынешнего дуэта, посмотрите, уже 22! Это информация из раздевалки. Не знаю, насколько дословно передаю фразу Александра, но, думаю, это была не просто шутка. Что ж, пожелаем ребятам успехов!

Соболев ведь начал выдавать потрясающие передачи. Да, ему еще порой не хватает техники. Но по характеру Александр — настоящий лидер! А сейчас посмотрите, как форвард стал видеть поле! Как они с Глушенковым чувствуют друг друга! Какое у них взаимопонимание!» — заявил «СЭ» Орлов.

В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» одержал гостевую победу над ЦСКА (4:1) и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. Идущее вторым «Динамо» отстает на два очка, однако бело-голубые провели на один матч меньше.