Семак о Соболеве: «Давление мешало ему показывать свою игру. Но сейчас он прибавил!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние нападающего команды Александра Соболева после первого зимнего сбора команды.

Форвард принял участие в товарищеских матчах с «Динамо» (1:3) и сборной Иордании (1:0) и забил 2 гола.

«Саша прибавил с того момента, как пришел в нашу команду. Тогда он пропустил подготовительный период, тренировался один. Плюс давление мешало ему показывать свою игру. По матчам, что провели — забивает, уже хорошо. По качеству говорить пока рано, его не хватает у всех. Это нормально в условиях нагрузок и адаптации. Соболев вовремя приходит с командой на завтрак? И на завтрак ходят все вовремя, и на сборы все приезжают. И тренируются с желанием. У всех настроение хорошее, рабочее», — сказал Семак.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Форвард принял участие в 12 матчах команды из Санкт-Петербурга в РПЛ и не отличился результативными действиями. Также у него 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 5 играх FONBET Кубка России.