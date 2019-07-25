Семак – о матче в Оренбурге: "Предпочли бы сыграть на натуральном газоне"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Вплоть до вчерашнего дня не было точно известно, где "Зенит" будет играть – в Самаре или в Оренбурге. В связи с этим, столкнулись ли вы с какими-то проблемами при подготовке? И вообще, вы были на стадионе в Оренбурге. Довольны ли вы местным стадионом и газоном?

– Мы готовились лететь в Оренбург, никаких неожиданностей нет. Но для нас предпочтительнее было бы сыграть на натуральном газоне, а не на искусственном. Стадион небольшой, но уютный. Вопрос в покрытии. Никто не любит играть на синтетике. Особенно летом, когда жарко – становится еще жарче, так как нагревается крошка. Но условия одинаковые для обеих команд. Проблемы с раздевалками второстепенны, мы должны быть сосредоточены на игре.

– У "Оренбурга" ушли почти все ключевые футболисты. Какие вы видите изменения в игре команды?

– Команда меняется, но приглашают других игроков. Организация игры осталась прежней. Я не согласен, что все игроки поменялись, многие остались. И все прекрасно понимают требования тренера. В прошлом году "Оренбург" удивил со знаком плюс – благодаря работе тренера, игрокам. В этом сезоне с минимальным счетом уступил, но это ни о чем не говорит. Матч будет очень сложным. (Гоша Чернов)

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится 28 июля, начало – в 14.00 по московскому времени.

"Оренбург" примет "Зенит" дома​