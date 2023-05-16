Губерниев ответил Гогниеву, который назвал его «быдло-идиотом»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Только это могу сказать в данном случае, не вступая в полемику с этим персонажем», — приводит слова Губерниева Sport24.

Недавно Гогниев назвал Губерниева «быдло-идиотом». Ранее Губерниев также неоднократно публично оскорблял бывшего тренера подмосковной команды.