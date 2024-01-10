Агент Кравцова рассказал, что игрок начнет сборы вместе с «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, прокомментировал будущее футболиста в команде.

«Кирилл начнет сборы вместе с «Сочи», все в рабочем режиме. Его будущее? У него контракт с «Сочи», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в 1,2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Сочи» действует до конца июня 2026 года.