Александров: «Хвича в РПЛ всех возил, теперь в Италии. Топ-звезда, сто процентов»
Защитник «Пари НН» Виктор Александров, выступавший за «Рубин», поделился мнением об игре экс-полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.
— Такой талант — и на уровне РПЛ, — приводит слова Александрова Sport24. — Конечно, он всех возил, раз и в Италии теперь всех возит.
— Вдохновляет пример Хвичи?
— У нас все-таки разные позиции. Но вообще без разницы, на какой позиции играешь: все равно можешь выделиться и должен стремиться быть сильнее всех. Хвича еще молодой: будет прогрессировать, и все у него будет отлично. Топ-звезда, сто процентов.
22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года, став в минувшем сезоне чемпионом Италии.
Всего он сыграл на неаполитанскую команду в 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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