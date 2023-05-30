Щербаченко отметил, что победа над ЦСКА в дерби сыграла со «Спартаком» злую шутку

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ (0:0).

«Спартак» имел моменты против «Пари НН», но не реализовал их. Победа над ЦСКА сыграла с ним злую шутку. В каком плане? Они выиграли у сильного соперника, который идет на втором месте, выдавал беспроигрышную серию. Мне кажется, расхоложенное настроение у спартаковцев было не только в игре с «Пари НН», но и во всем недельном цикле. Я имею в виду определенную веселость и добродушное настроение, отсутствие концентрации в тренировочных упражнениях», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Щербаченко.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.