Пименов оценил игру Тикнизяна за «Локомотив»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру Наира Тикнизяна за «Локомотив» и предположил, сможет ли он стать ведущим игроком в европейском клубе.

«Сложный вопрос, есть ли у Тикнизяна потенциал стать ведущим игроком в европейском клубе. Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

24-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 15 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.