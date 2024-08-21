Савичев — о разговорах с Бышовцем: «Его многие боялись, он играл с нами в психологические игры»
Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных беседах игроков олимпийской сборной Советского Союза с ее главным тренером Анатолием Бышовцем.
— Покойный Сергей Дмитриев, которого отцепили незадолго до Олимпиады, вспоминал: после нулевой ничьей в стартовом матче с хозяевами, корейцами, якобы нападающие пошли к Бышовцу и сказали: мол, если вы еще раз поставите в полузащиту Игоря Пономарева, мы на поле не выйдем. Было такое?
— Не знаю. Я точно не ходил. Игра с корейцами вышла нервной. Когда турнир начинаешь, надо хоть с очка стартовать. А потом с каждым матчем потихонечку прибавляли.
— Вообще не представляю, чтобы к Бышовцу можно было пойти с ультиматумом.
— Многие боялись индивидуальных разговоров с ним, начинали нервничать. Помимо командных собраний, он всегда устраивал личные собеседования. И задавал такие каверзные вопросы, что ты мог дать слабину. «Почему тебе сил не хватило вчера?», «Вот тут ты не отдал очевидный пас. Как ты себя чувствовал?» Ты что-то отвечал, а он: «Да? Наверное, рановато тебе еще в основе играть».
Ты слышишь вопрос, и он сформулирован так, что не знаешь, зачем он его задает. Тренер играет в какие-то свои психологические игры. Но он сам был футболистом высокого уровня, знал психологию игрока и понимал, зачем это делает. Условно, увидел, что Нарбековас и Иванаускас пьют пиво, вызвал их по отдельности. В результате Иванаускаса в сборной больше не было, а Нарбековас через сбор вернулся и на Олимпиаде играл. Бышовец его простил.
— Почему так получилось?
— Могу только предполагать, что Вальдас сказал примерно так: «Я профессионал, ну, подумаешь, пиво нельзя, что ли? Мы в Литве всегда его пьем и знаем, как восстанавливаться». На это тренер отреагировал: «Ах, всегда в Литве пьешь? Вот там и продолжай». А Норбик, наоборот, извинился: устал, мол, в игре, так получилось, мы в «Жальгирисе» можем себе по кружечке позволить, до конца не понимали, что тут правила иные. И такая интонация Бышовца устроила, — сказал Савичев «СЭ».
Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».
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|В
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|+/-
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1
|Зенит
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|1
|0
|15-1
|13
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2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
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3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
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4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
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5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
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6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
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8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
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16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
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Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
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ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
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Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
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Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
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Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0