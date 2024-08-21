Савичев — о разговорах с Бышовцем: «Его многие боялись, он играл с нами в психологические игры»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных беседах игроков олимпийской сборной Советского Союза с ее главным тренером Анатолием Бышовцем.

— Покойный Сергей Дмитриев, которого отцепили незадолго до Олимпиады, вспоминал: после нулевой ничьей в стартовом матче с хозяевами, корейцами, якобы нападающие пошли к Бышовцу и сказали: мол, если вы еще раз поставите в полузащиту Игоря Пономарева, мы на поле не выйдем. Было такое?

— Не знаю. Я точно не ходил. Игра с корейцами вышла нервной. Когда турнир начинаешь, надо хоть с очка стартовать. А потом с каждым матчем потихонечку прибавляли.

— Вообще не представляю, чтобы к Бышовцу можно было пойти с ультиматумом.

— Многие боялись индивидуальных разговоров с ним, начинали нервничать. Помимо командных собраний, он всегда устраивал личные собеседования. И задавал такие каверзные вопросы, что ты мог дать слабину. «Почему тебе сил не хватило вчера?», «Вот тут ты не отдал очевидный пас. Как ты себя чувствовал?» Ты что-то отвечал, а он: «Да? Наверное, рановато тебе еще в основе играть».

Ты слышишь вопрос, и он сформулирован так, что не знаешь, зачем он его задает. Тренер играет в какие-то свои психологические игры. Но он сам был футболистом высокого уровня, знал психологию игрока и понимал, зачем это делает. Условно, увидел, что Нарбековас и Иванаускас пьют пиво, вызвал их по отдельности. В результате Иванаускаса в сборной больше не было, а Нарбековас через сбор вернулся и на Олимпиаде играл. Бышовец его простил.

— Почему так получилось?

— Могу только предполагать, что Вальдас сказал примерно так: «Я профессионал, ну, подумаешь, пиво нельзя, что ли? Мы в Литве всегда его пьем и знаем, как восстанавливаться». На это тренер отреагировал: «Ах, всегда в Литве пьешь? Вот там и продолжай». А Норбик, наоборот, извинился: устал, мол, в игре, так получилось, мы в «Жальгирисе» можем себе по кружечке позволить, до конца не понимали, что тут правила иные. И такая интонация Бышовца устроила, — сказал Савичев «СЭ».

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