Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Олимпиада

Сегодня, 12:10

Савичев — о разговорах с Бышовцем: «Его многие боялись, он играл с нами в психологические игры»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных беседах игроков олимпийской сборной Советского Союза с ее главным тренером Анатолием Бышовцем.

— Покойный Сергей Дмитриев, которого отцепили незадолго до Олимпиады, вспоминал: после нулевой ничьей в стартовом матче с хозяевами, корейцами, якобы нападающие пошли к Бышовцу и сказали: мол, если вы еще раз поставите в полузащиту Игоря Пономарева, мы на поле не выйдем. Было такое?

— Не знаю. Я точно не ходил. Игра с корейцами вышла нервной. Когда турнир начинаешь, надо хоть с очка стартовать. А потом с каждым матчем потихонечку прибавляли.

— Вообще не представляю, чтобы к Бышовцу можно было пойти с ультиматумом.

— Многие боялись индивидуальных разговоров с ним, начинали нервничать. Помимо командных собраний, он всегда устраивал личные собеседования. И задавал такие каверзные вопросы, что ты мог дать слабину. «Почему тебе сил не хватило вчера?», «Вот тут ты не отдал очевидный пас. Как ты себя чувствовал?» Ты что-то отвечал, а он: «Да? Наверное, рановато тебе еще в основе играть».

Ты слышишь вопрос, и он сформулирован так, что не знаешь, зачем он его задает. Тренер играет в какие-то свои психологические игры. Но он сам был футболистом высокого уровня, знал психологию игрока и понимал, зачем это делает. Условно, увидел, что Нарбековас и Иванаускас пьют пиво, вызвал их по отдельности. В результате Иванаускаса в сборной больше не было, а Нарбековас через сбор вернулся и на Олимпиаде играл. Бышовец его простил.

— Почему так получилось?

— Могу только предполагать, что Вальдас сказал примерно так: «Я профессионал, ну, подумаешь, пиво нельзя, что ли? Мы в Литве всегда его пьем и знаем, как восстанавливаться». На это тренер отреагировал: «Ах, всегда в Литве пьешь? Вот там и продолжай». А Норбик, наоборот, извинился: устал, мол, в игре, так получилось, мы в «Жальгирисе» можем себе по кружечке позволить, до конца не понимали, что тут правила иные. И такая интонация Бышовца устроила, — сказал Савичев «СЭ».

Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».

Анатолий Бышовец
Футбол
Юрий Савичев
0
Читайте также
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савичев: «К Бышовцу отношусь двояко»

Савичев — об экзотических поездах сборной СССР: «За ночь стадион в Индии увеличили вдвое. С помощью слонов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости