Савичев: «К Бышовцу отношусь двояко»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, что ему нравится и не нравится в главном тренере олимпийской сборной СССР 1988 года Анатолии Бышовце, под руководством которого он выиграл золото и забил решающий гол в овертайме финала с Бразилией.

— Как вы вообще к Бышовцу относитесь?

— Двояко. Вначале про хорошее. С одной стороны, человек шел к своей мечте — сделать олимпийскую сборную так, как он ее видел. У него на этом пути было много конфликтов, в том числе с важными людьми, но он не сворачивал и выиграл. И чутье у него было. За это он заслуживает уважения.

Но у меня, как и у многих других футболистов той сборной, на него есть обида, что когда он возглавил первую сборную, то не стал вызывать туда почти всех тех, кто бился и выиграл на Олимпиаде. То есть людей, которые доказали, что им можно доверять, они не подведут.

— Кроме Михайличенко, Добровольского и Харина. Их вызывал.

— Да. И конкретных причин лично мне не объяснял. Говорил только, что я уехал в Грецию, а это «не тот уровень». Как я потом слышал, у него были сложные отношения с Олегом Блохиным, который возглавлял «Олимпиакос». Может, это повлияло. Но из нас троих, игравших там, он вызывал только Олега Протасова, и то недолгое время. А потом создал совсем новую, молодую команду. Хотя мог сделать все более постепенно — взять многих из нас и разбавить молодежью. В итоге получилось, что чемпионат Европы 1992 года сборная провалила.

— Кто-то из игроков рассказывал в интервью, что Михайличенко, воспитанник Бышовца с киевского детства, перед очередным юбилеем Сеула спросил: «А Быш будет?» Ему сказали, что да, а он якобы ответил: «Тогда я не приеду».

— Думаю, что это не про Михайличенко, а про Добровольского. Даже когда Добрик закончил играть, Бышовец все время говорил ему, что хватит курить и выпивать. Игорь злился: «Ладно, раньше он был моим тренером и имел право меня учить. А сейчас я могу жить так, как мне хочется?» К тому же Добровольский, и не он один, говорил, что не только Бышовец участвовал в Олимпиаде, но рассказывает все время о себе: «Я! Я! Я!» Это многим из той команды не нравится.

— Звоните Бышовцу на дни рождения, поздравляете?

— Так, чтобы каждый год — нет. На один из его юбилеев приезжал, там и игра ветеранов, если не ошибаюсь, была, — сказал Савичев «СЭ».

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