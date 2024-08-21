Савичев: «К Бышовцу отношусь двояко»
Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, что ему нравится и не нравится в главном тренере олимпийской сборной СССР 1988 года Анатолии Бышовце, под руководством которого он выиграл золото и забил решающий гол в овертайме финала с Бразилией.
— Как вы вообще к Бышовцу относитесь?
— Двояко. Вначале про хорошее. С одной стороны, человек шел к своей мечте — сделать олимпийскую сборную так, как он ее видел. У него на этом пути было много конфликтов, в том числе с важными людьми, но он не сворачивал и выиграл. И чутье у него было. За это он заслуживает уважения.
Но у меня, как и у многих других футболистов той сборной, на него есть обида, что когда он возглавил первую сборную, то не стал вызывать туда почти всех тех, кто бился и выиграл на Олимпиаде. То есть людей, которые доказали, что им можно доверять, они не подведут.
— Кроме Михайличенко, Добровольского и Харина. Их вызывал.
— Да. И конкретных причин лично мне не объяснял. Говорил только, что я уехал в Грецию, а это «не тот уровень». Как я потом слышал, у него были сложные отношения с Олегом Блохиным, который возглавлял «Олимпиакос». Может, это повлияло. Но из нас троих, игравших там, он вызывал только Олега Протасова, и то недолгое время. А потом создал совсем новую, молодую команду. Хотя мог сделать все более постепенно — взять многих из нас и разбавить молодежью. В итоге получилось, что чемпионат Европы 1992 года сборная провалила.
— Кто-то из игроков рассказывал в интервью, что Михайличенко, воспитанник Бышовца с киевского детства, перед очередным юбилеем Сеула спросил: «А Быш будет?» Ему сказали, что да, а он якобы ответил: «Тогда я не приеду».
— Думаю, что это не про Михайличенко, а про Добровольского. Даже когда Добрик закончил играть, Бышовец все время говорил ему, что хватит курить и выпивать. Игорь злился: «Ладно, раньше он был моим тренером и имел право меня учить. А сейчас я могу жить так, как мне хочется?» К тому же Добровольский, и не он один, говорил, что не только Бышовец участвовал в Олимпиаде, но рассказывает все время о себе: «Я! Я! Я!» Это многим из той команды не нравится.
— Звоните Бышовцу на дни рождения, поздравляете?
— Так, чтобы каждый год — нет. На один из его юбилеев приезжал, там и игра ветеранов, если не ошибаюсь, была, — сказал Савичев «СЭ».
Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0