Сандро Шварц: «Мы видим, что в последнее время многие наши игроки заматерели»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил, что его радует тот факт, что игроки московского клуба стали активно изучать иностранные языки.

— Кто-то из ребят удивил вас по человеческим качествам? Например, на первый взгляд Даниил Лесовой может показаться совсем необщительным. Но потом понимаешь, что это очень добрый и хороший парень. Было ли у вас такое?

— В наше кредо входит не только профессиональное развитие игроков на футбольном поле, но и за его пределами. Мы видим, что в последнее время многие наши игроки заматерели. Они стали более зрелыми с точки зрения их профессиональных качеств. Если говорить конкретно про Лесового, то можно сказать, что Даниил проделал большую работу. И ее плодом стала игра, которую он демонстрировал. К сожалению, на данный момент он травмирован, но мы рады, что он является частью нашей команды.

— В первые дни вас очень удивляло, что ребята практически не говорили на английском. Сейчас они улучшили свои знания?

— Что касается английского, то отмечу, что ребята добились очень большого прогресса. Я восхищен их желанием постоянно совершенствоваться, в том числе с точки зрения иностранных языков. Возьмем, к примеру, Ивана Ордеца. Он большой молодец, занимается индивидуально. Думаю, он уже преуспел в изучении английского языка примерно так же хорошо, как я в русском (улыбается). В нашей команде есть футболисты, которые говорят по-английски на очень высоком уровне. Это и Сергей Паршивлюк, и Себастиан Шиманьски, и Никола Моро. С ними очень просто общаться на английском.

— Сложнее, наверное, было с молодыми игроками. Но вот Арсен Захарян и Константин Тюкавин теперь тоже учат английский.

— Я иногда спрашиваю, как их успехи, занимаются ли они иностранным языком или нет. Более того, мы периодически переписываемся, отправляем друг другу сообщения. Приятно видеть, что ребята тоже развиваются в этом аспекте.

— А знаете ли вы, что Сергей Паршивлюк начал учить испанский?

— Про Сергея Паршивлюка могу сказать, что он способный к языкам, интеллигентный и приятный человек. Я вообще не удивлюсь, если через три месяца он бегло начнет говорить и на испанском.

— Сергей считает, что изучение языков и других наук развивает интеллект и в конечном итоге помогает на футбольном поле. Согласны с этим?

— Абсолютно согласен. Считаю, что любой язык развивает личность. В любом случае это новая страница, которую для себя открывает тот или иной игрок помимо тренировок и теоретических занятий. Это свидетельствует о том, что футболист не только повышает свои игровые качества на поле, но и совершенствуется в своих человеческих возможностях, что также невероятно важно.