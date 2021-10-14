Шварц объяснил прогресс молодых игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил прогресс молодых игроков команды.

— Уже в вашем втором матче вы дали возможность дебютировать Тюкавину и Захаряну. Почему поверили в них?

— Мы знали еще до приезда, что Тюкавин и Захарян — очень талантливые футболисты, о них нам рассказывал Желько Бувач. С первых тренировочных дней мы увидели подтверждение его слов — перед нами были одаренные ребята. На тот момент они уже были готовы к тому, чтобы дебютировать на уровне РПЛ.

Если говорить про первый выездной матч против «Тамбова», то это была сумасшедшая встреча с точки зрения хода игры. Мы понимали, что настал тот момент, когда можно было доверить место на поле и Тюкавину, и Захаряну. Мы не смотрим в паспорт, не смотрим на то, сколько футболисту лет. Для нас важны качество игры и самоотдача. Это является решающим фактором при определении того, кто получает игровое время.

— Вы с первых дней начали доверять молодежи, чем очень удивили футбольную общественность. Это тоже была подсказка Желько Бувача?

— Так оно и есть. Мы не только говорили об этих двух талантливых игроках, а в целом о команде, ее сильных сторонах. Желько Бувач — специалист с колоссальным опытом. Он также сказал, что академия «Динамо» успешно работает, и ее выпускники со временем и при должном подходе и доверии становятся качественными игроками.

— После зимних сборов ярко заиграли Захарян и Тюкавин. В чем заключалась главная причина того, что они так выстрелили?

— Такие задачи не решаются нажатием одной кнопки. Кому-то требуется больше времени, кто-то прогрессирует быстрее. Все идет через каждодневную работу. В частности, у нас есть общекомандная теория, а есть индивидуальные теоретические занятия. Мы должны понять, как мы можем развить сильные стороны того или иного игрока. И после этого ребята выходят на тренировочное поле, куда должны перенести все то, что получили на теоретических занятиях.

Таким образом, мы развиваем их сильные стороны. В данном случае речь идет не только об этих двух футболистах. Это относится ко всем игрокам, которые находятся в нашей команде. Они очень быстро приспосабливаются. На следующих сборах им нужно будет так же расти, развиваться и работать над собой.

— Что вы в первую очередь требуете от футболистов? Какими основными качествами должен обладать каждый игрок?

— У футболиста обязательно должен быть боевой характер, способность преодоления себя в каких-то моментах. Нужно постоянно повышать себе планку, не довольствоваться достигнутым и всегда идти вперед. На поле он должен показывать максимальную энергию и боевой дух, в нем должен гореть огонь. Конечно, игрок должен показывать лучшие игровые качества на своей позиции. Все это позволяет игроку прогрессировать и подниматься на ступеньку выше.