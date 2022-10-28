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Самедов о Павлюченко: «У Ромы получилась блестящая карьера в России и Европе»

Самедов отреагировал на решению Павлюченко завершить карьеру
Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение форварда Романа Павлюченко завершить карьеру. Об этом футболист сообщил вчера, 28 октября.

«Большой футболист завершил карьеру. Мы вместе играли в «Спартаке». У Ромы получилась блестящая карьера в России и в Европе», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ».

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.
В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

Александр Самедов
Анастасия Павлюченкова
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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