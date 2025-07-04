Источник: «Спартак» снова сделал запрос по трансферу Жедсона Фернандеша из «Бешикташа»

«Спартак» продолжает интересоваться полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем, сообщает журналист Серкан Дикме.

По информации источника, красно-белые сделали в турецкий клуб запрос по возможному трансферу. Сам 26-летний португалец хочет поехать в Россию. В начале июля уже появлялась информация о готовности хавбека продолжить карьеру в РПЛ.

В зимнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Жедсону проявляют «Зенит» и «Спартак».

В прошедшем сезоне Фернандеш провел 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.