Колыванов заявил, что не удивится продаже Бонгонды из «Спартака»
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал возможность ухода полузащитника Тео Бонгонды из «Спартака».
«Если «Спартак» продаст Бонгонду, значит, кого-то лучше приобретут. Хотят удивить. Понятно, что он сейчас один из лучших игроков в «Спартаке», еще и лучший бомбардир команды. Что-то менять нужно всегда. Ничего страшного не будет, если продадут, я уже ничему не удивляюсь в нашем футболе. Все покажет чемпионат, было ли это решение правильным», — цитирует Колыванова Legalbet.
Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.
Источник: Legalbet
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