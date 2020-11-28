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Руслан Нигматуллин рассказал, что переболел коронавирусом

11:25
Руслан Нигматуллин. Фото Instagram
Руслан Нигматуллин. Фото Instagram
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что переболел коронавирусом.

— Месяц, как переболел «короной». Очень неприятная зараза — трещал по швам весь организм и долго восстанавливается, — написал Нигматллуин в Instagram. — Ощущение такое, что вирус был во мне с головы до пят. Пропадало обоняние напрочь, еда была безвкусной... Сейчас все пришло в норму.

Будьте здоровы вы и ваши близкие.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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