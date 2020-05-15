Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Об уходе специалиста было объявлено 14 мая, должность займет серб Марко Николич.

В Instagram Нигматуллин написал: «Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив».

«Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом», — добавил голкипер в комментариях под постом.