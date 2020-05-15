РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руслан Нигматуллин — об отставке Семина: «Возможно, опасались, что станет чемпионом»

20:51
Руслан Нигматуллин.
Руслан Нигматуллин.
Теги:

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Об уходе специалиста было объявлено 14 мая, должность займет серб Марко Николич.

В Instagram Нигматуллин написал: «Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив».

«Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом», — добавил голкипер в комментариях под постом.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CAM8TA7o1wo/

Опрос

проголосовало: 16723
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир