Руслан Нигматуллин — об отставке Семина: «Возможно, опасались, что станет чемпионом»
20:51
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Об уходе специалиста было объявлено 14 мая, должность займет серб Марко Николич.
В Instagram Нигматуллин написал: «Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив».
«Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом», — добавил голкипер в комментариях под постом.
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