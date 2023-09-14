«Рубин» подписал защитника молодежной сборной Сербии Дрезгича
«Рубин» объявил о переходе защитника сербского клуба «Чукарички» Уроша Дрезгича.
20-летний серб подписал контракт до 2027 года. Он будет играть за казанцев под 26-м номером.
В активе Дрезгича 67 матчей за «Чукарички», в которых он отличился 3 забитыми мячами. Кроме того, на его счету 6 матчей за молодежную сборную Сербии.
Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,2 миллиона евро.
Источник: ФК «Рубин»
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|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
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|7
|4
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|2
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|13
|
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|12
|
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|7
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|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
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|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
11
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|2
|1
|4
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|7
|
12
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|7
|2
|0
|5
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|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
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|6-13
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
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Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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