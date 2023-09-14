«Рубин» подписал защитника молодежной сборной Сербии Дрезгича

«Рубин» объявил о переходе защитника сербского клуба «Чукарички» Уроша Дрезгича.

20-летний серб подписал контракт до 2027 года. Он будет играть за казанцев под 26-м номером.

В активе Дрезгича 67 матчей за «Чукарички», в которых он отличился 3 забитыми мячами. Кроме того, на его счету 6 матчей за молодежную сборную Сербии.

Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,2 миллиона евро.