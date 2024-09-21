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ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином»

Сергей Разин
корреспондент
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21 сентября. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России сыграл на выезде вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

На гол Рифата Жемалетдинова казанцы ответили тосным ударом Егора Тесленко.

После этого матча ЦСКА с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рубин» с 11 очками — на восьмой строчке.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
ЦСКА

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Зенит – Факел
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Рубин – ЦСКА
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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
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