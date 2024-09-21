ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином»

ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России сыграл на выезде вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

На гол Рифата Жемалетдинова казанцы ответили тосным ударом Егора Тесленко.

После этого матча ЦСКА с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рубин» с 11 очками — на восьмой строчке.