«Рубин» — «Акрон»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Акрона» на матч 16-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Самошников, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Начо, Йочич, Бабаев, Сальседо.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчару, Бокоев, Хосонов, Лончар, Бистрович, Оганесян, Пестряков, Беншимол, Шуманский.