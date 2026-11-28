Мостовой объяснил успехи «Рубина» при Кузьмине: «Главное, чтобы были футбольные люди, а не те, кого берут с рынка или на остановке»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру «Рубина» под руководством Олега Кузьмина. Казанская команда разгромила «Акрон» (3:0) в 16-м туре РПЛ и одержала четвертую победу подряд в чемпионате.



«Не будем называть фамилии. Я лишь скажу то, что и всегда говорю. Играют футболисты. Какая разница, кто стоит на бровке? Футболисты не смотрят на бровку, они просто видят, что там футбольный человек, потому и играют нормально. Также как и в «Ростове». Главное, чтобы были футбольные люди, а не те, кого берут с рынка или на остановке. «Рубин» и «Ростов» — пример, где тренеры — футбольные люди, которые разговаривают по-футбольному и ведут себя правильно», — сказал Мостовой «СЭ».



«Рубин» с 24 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.