«Рубин» — «Акрон»: полузащитник казанской команды Иву открыл счет в матче

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Акрона» на 6-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.