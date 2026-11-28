«Рубин» — «Акрон»: Бабаев удвоил преимущество казанской команды

Вингер «Рубина» Ульви Бабаев забил второй гол казанской команды в матче 16-го тура РПЛ против «Акрона» на 17-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.