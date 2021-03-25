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Дубль Погребняка принес победу «Уралу» в товарищеском матче с «КАМАЗом»

18:14
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«Урал» в товарищеском матче обыграл «КАМАЗ» со счетом 3:1.

Дубль в составе екатеринбуржцев оформил Павел Погребняк, еще один гол забил Рамазан Гаджимурадов. Отметим, что на сборе команды из Набережных Челнов присутствует Курбан Бердыев.

«Урал» после 23 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

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